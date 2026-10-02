Rampur Bushahar News: स्पैन के सहारे मायला, सड़क का इंतजार

दशकों से सड़क का इंतजार, मुख्यमंत्री के रात्रि ठहराव में ग्रामीणों ने उठाया मुद्दाग्रामीणों की ओर से वर्षों से सड़क निर्माण की मांग उठाई जा रही है। कई सरकारें आईं और चली गईं, लेकिन मायला गांव की सड़क की मांग पूरी नहीं हो सकी। ग्रामीणों के अनुसार, आज के दौर में जब दूरदराज के गांवों को सड़क से जोड़ने की बात हो रही है, ऐसे में उनका गांव अभी भी मूलभूत सुविधा से वंचित है। स्थानीय ग्रामीण विद्या सिंह किंडयाण, बच्चन सिंह किंडयाण, सुनील, बालक राम, रमेश, रोहित, कपिल, प्रशांत नेगी और संजू ने कहा कि सड़क के अभाव में ग्रामीणों को रोजाना परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के समक्ष गांव की समस्या रखी गई है और मुख्यमंत्री ने सड़क बनाने का आश्वासन दिया है। ग्रामीणों को उम्मीद है कि इस बार मायला गांव तक सड़क पहुंचाने की दिशा में ठोस कदम उठाया जाएगा।