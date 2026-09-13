धंस रही जमीन : खतरे में कमांद, कोफरीधार में गांव को बसाने की मांग

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ग्रामीणों के अनुसार, इस वर्ष कमांद के पीछे स्थित डगसारी गांव के डीम नामक स्थान पर जमीन का बड़ा हिस्सा धंस गया। इसकी चपेट में स्थानीय निवासी घुंघर मल का मकान और गोशाला पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। ग्रामीणों का कहना है कि जमीन धंसने की यह घटना कमांद गांव के लिए भी गंभीर खतरे का संकेत है। गांव के कई मकानों और खेतों में दरारें आई हैं। करीब 250 बीघा कृषि भूमि भी खतरे की जद में बताई जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि खतरा केवल मकानों तक सीमित नहीं है। कमांद से होकर गुजरने वाले एनएच-305 को भी भूस्खलन के कारण भारी नुकसान पहुंचा है। सड़क का बड़ा हिस्सा धंसने के बाद एनएच प्राधिकरण को यहां नई सड़क का निर्माण करना पड़ा।कमांद गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि गांव के लिए भूस्खलन और बाढ़ का खतरा नया नहीं है। वर्ष 2000 में डगसारी गांव से लगते नाले के पास हुए भूस्खलन में एक गौशाला पूरी तरह मलबे में समा गई थी। इसमें दो गायें भी दब गई थीं। गनीमत रही कि भूस्खलन ने बाद में अपना रुख बदल लिया और मलबा नाले में बह गया, जिससे कमांद गांव बड़ी तबाही से बच गया। इसके बाद वर्ष 2002 में परकोट की तरफ से आए भूस्खलन और बादल फटने की घटना ने भी क्षेत्र में भारी तबाही मचाई। ग्रामीणों के अनुसार, सराली गांव में करीब तीन मकान मलबे की चपेट में आए और एक परिवार के कई सदस्य मलबे में बह गए, जिनका बाद में कोई पता नहीं चल पाया। इस आपदा में बड़ी संख्या में मवेशी, भेड़-बकरियां और गोशालाएं भी बह गई थीं।-90 वर्षीय धर्मदास का कहना है कि कमांद में पहले भी कई बार आपदाएं हो चुकी हैं और मकान तक दब चुके हैं। ऐसे में आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा के लिए सुरक्षित स्थान होना जरूरी है।-85 वर्षीय रूप सिंह कहते हैं कि कमांद गांव अब सुरक्षित नहीं रह गया है। यदि सरकार कोफरीधार में ग्रामीणों के विस्थापन की व्यवस्था करती है तो इससे लोगों का भविष्य सुरक्षित हो सकता है।-75 वर्षीय बुजुर्ग टलक सिंह का कहना है कि कमांद गांव अब खतरे की जद में आ चुका है। ऐसे हालात में ग्रामीणों का सुरक्षित स्थान पर विस्थापन जरूरी है।कमांद पंचायत के प्रधान देवेंद्र ठाकुर ने कहा कि पंचायत का यह महत्वपूर्ण गांव असुरक्षित स्थिति में पहुंच गया है। लोगों की जमीनें बह रही हैं और लगातार खतरा बढ़ रहा है। उन्होंने सरकार से कमांद क्षेत्र की भूगर्भीय जांच करवाने और ग्रामीणों को सुरक्षित स्थान उपलब्ध करवाने की मांग की है।एसडीएम आनी लक्ष्मण सिंह कनेट ने बताया कि उन्होंने स्वयं उपायुक्त कुल्लू को कमांद क्षेत्र में हुए भूस्खलन और जमीन धंसने वाले स्थानों का निरीक्षण करवाया है। उन्होंने कहा कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को क्षेत्र का वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने के लिए लिखा जा चुका है और जल्द ही टीम कमांद क्षेत्र का दौरा कर जांच करेगी। उन्होंने बताया कि यदि क्षेत्र में भारी बारिश होती है तो ऐहतियातन ग्रामीणों के ठहरने के लिए नजदीकी स्कूल और पंचायत घर में व्यवस्था की गई है। प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है।