शिमला: कुमारसैन में बुजुर्ग महिला की आंखों में मिर्च पाउडर डालकर सोने की बालियां लूटीं, आरोपी की तलाश जारी

जिला शिमला के कुमारसैन क्षेत्र में दिनदहाड़े बुजुर्ग महिला की आंखों में मिर्च पाउडर डालकर सोने की बालियां लूटने का मामला सामने आया है। वारदात 14 सितंबर की सुबह उस समय हुई, जब 61 वर्षीय महिला सुनो देवी अपने गांव लतयाणा, पंचायत कोट शिलारू से मायके कंडयाली जा रही थीं। महिला जंगल के रास्ते से होकर जा रही थीं। इसी दौरान पीछे से आए एक युवक ने कथित तौर पर उनकी आंखों में मिर्च पाउडर डाल दिया और दोनों कानों से सोने की बालियां निकालकर फरार हो गया।

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जानकारी के अनुसार, सुबह करीब 11:45 बजे सुनो देवी कंडयाली के पास सड़क से नीचे जंगल वाले रास्ते की ओर उतरी थीं। इसी दौरान एक युवक अचानक पीछे से आया और उनकी आंखों में मिर्च पाउडर डाल दिया। महिला के अनुसार, युवक ने इसी दौरान उनके दोनों कानों से बालियां निकालीं और सड़क की ओर भाग गया। आंखों में मिर्च पड़ने से महिला को काफी परेशानी हुई, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला और किसी तरह मुख्य सड़क तक पहुंचीं।सड़क पर पहुंचने के बाद उन्होंने वहां मौजूद लोगों को घटना की जानकारी दी। लोगों ने आरोपी का पीछा करने की कोशिश की, लेकिन वह तब तक काफी दूर निकल चुका था। इसके बाद मामले की सूचना नारकंडा चौकी को दी गई। पुलिस ने सूचना मिलते ही जांच शुरू कर दी।घटना के बाद महिला को उपचार के लिए नारकंडा अस्पताल ले जाया गया। जांच के बाद उन्हें घर भेज दिया गया। महिला ने पुलिस को बताया कि आरोपी की उम्र करीब 25 से 26 वर्ष थी। वारदात के समय उसने सफेद चेकदार कमीज और काली पेंट पहन रखी थी। पुलिस को यह भी पता चला है कि युवक घटना वाली जगह पर काफी देर तक सड़क पर घूम रहा था।महिला के बेटे सुभाष ने पुलिस विभाग से आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। परिवार का कहना है कि दिनदहाड़े हुई इस घटना से क्षेत्र के लोग चिंतित हैं। लोगों ने पुलिस से मामले की गंभीरता से जांच कर आरोपी को पकड़ने की मांग की है।