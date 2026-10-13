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Rampur Bushahar News: खड़वेचा जंगल में आग से दो घास की टोलियां और सेब के पेड़ जले

Tue, 13 Oct 2026 11:09 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 11:09 PM IST
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Two stacks of grass and apple trees were burnt in a fire in the Khadvecha forest
नित्थर के खड़चेचा जंगल में लगी आग से पहुंचा नुकसान। संवाद
नित्थर (कुल्लू)। नित्थर उपतहसील की नित्थर पंचायत के खड़वेचा के साथ लगते जंगल में मंगलवार को आग लग गई। दिन के समय तेज हवाएं चलने से आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग की चपेट में आने से घास की दो टोलियां और सेब के पेड़ जल गए। जंगल में सूखे की स्थिति के चलते आने वाले दिनों में आग की घटनाएं बढ़ने की आशंका है। जिज्ञासा फाउंडेशन के अध्यक्ष प्रदीप रंगून ने कहा कि हर साल फाउंडेशन, महिला मंडल और युवक मंडल की ओर से पौधरोपण किया जाता है, लेकिन जंगलों में आग लगने से छोटे पौधे जलकर नष्ट हो जाते हैं। इससे पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों को भी नुकसान पहुंचता है। उन्होंने कहा कि जंगलों को बचाने के लिए आगजनी की घटनाओं पर अंकुश लगाना जरूरी है। उन्होंने वन विभाग से आग की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए व्यापक जागरूकता और ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने की मांग उठाई है। वन परिक्षेत्र नित्थर के रेंज अधिकारी सोहन लाल ने बताया कि जंगल में लगी आग पर काबू पाने के प्रयास किए जा रहे हैं।
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