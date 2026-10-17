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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Rampur Bushahar News ›   Two special buses will run for the consecration ceremony at the Janogeshwari Mata Temple.

Rampur Bushahar News: जनोगेश्वरी माता मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए चलेंगी दो विशेष बसें

Sat, 17 Oct 2026 11:11 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 11:11 PM IST
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नेरवा से जनोग के लिए 19 और 20 को मिलेगी अतिरिक्त सेवा
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नेरवा (रोहड़ू)। जनोगेश्वरी माता के नवनिर्मित मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में श्रद्धालुओं की संभावित भीड़ को देखते हुए हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) के नेरवा डिपो ने विशेष बस सेवा चलाने का निर्णय लिया है। इसके तहत 19 और 20 अक्तूबर को नेरवा से जनोग के लिए दो अतिरिक्त बसें संचालित की जाएंगी।
नेरवा डिपो के क्षेत्रीय प्रबंधक अनिल शर्मा ने बताया कि पहली विशेष बस सुबह 9 बजे मानू भाभिया मार्ग से और दूसरी बस सुबह 9:15 बजे शामठा मार्ग से जनोग रवाना होगी। उन्होंने कहा कि इन विशेष बसों में बस पास, आई-कार्ड और किराये में किसी भी प्रकार की छूट मान्य नहीं होगी।
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उन्होंने बताया कि नेरवा से जनोग सहित अन्य रूटों पर चलने वाली नियमित बस सेवाएं पूर्व निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार जारी रहेंगी। एचआरटीसी की इस व्यवस्था से प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं और अन्य यात्रियों को आवागमन में सुविधा मिलेगी। संवाद
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