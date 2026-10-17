फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Rampur Bushahar News ›   Emphasis on promoting agriculture and horticulture through scientific techniques

Rampur Bushahar News: कृषि-बागवानी को वैज्ञानिक तकनीकों से बढ़ावा देने पर जोर

Sat, 17 Oct 2026 11:45 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 11:45 PM IST
विज्ञापन
Emphasis on promoting agriculture and horticulture through scientific techniques
रिकांगपि​ओ में वैज्ञानिक सलाहकार समिति की बैठक में मौजूद अधिकारी, वैज्ञानिक और अन्य। स्रोत : डी
रिकांगपिओ में वैज्ञानिक सलाहकार समिति की बैठक
विज्ञापन

60 शिविरों के जरिए 1800 प्रतिभागियों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य
संवाद न्यूज एजेंजी
रिकांगपिओ (किन्नौर)। डॉ. यशवंत सिंह परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान केंद्र किन्नौर की ओर से एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना भवन रिकांगपिओ में वैज्ञानिक सलाहकार समिति की बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता नौणी विश्वविद्यालय के विस्तार शिक्षा निदेशक डॉ. धर्म पाल शर्मा ने की।
शर्मा ने कहा कि किसानों और बागवानों को बदलती बाजार प्रतिस्पर्धा में बेहतर मूल्य प्राप्त करने के लिए उपज की गुणवत्ता, आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों, उन्नत उत्पादन पद्धतियों और प्राकृतिक खेती पर विशेष ध्यान देना होगा। बैठक में फसलों की उत्पादकता बढ़ाने, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और किसानों की समस्याओं के वैज्ञानिक समाधान पर चर्चा की गई। साथ ही कृषि विज्ञान केंद्र की आगामी गतिविधियों की कार्ययोजना प्रस्तुत की गई।
विज्ञापन

वर्ष 2026-27 में 60 प्रशिक्षण शिविरों से 1800 प्रतिभागियों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा ग्रामीण युवाओं के लिए 10 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने, 450 सलाहकार सेवाएं देने, 250 निदानात्मक भ्रमण करने और किसानों के खेतों में 250 वैज्ञानिक भ्रमण आयोजित करने की योजना है। जागरूकता कार्यक्रमों, किसान मेलों और प्रदर्शनियों के माध्यम से भी नवीनतम तकनीकों की जानकारी दी जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

बैठक का संचालन कृषि विज्ञान केंद्र किन्नौर की सह निदेशक डॉ. नीना चौहान ने किया। उन्होंने पिछली बैठक के निर्णयों पर की कार्रवाई की जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र में सभी 16 स्वीकृत पद भरे हुए हैं। इस मौके पर खंड विकास अधिकारी हिमांशी शर्मा, उप निदेशक बागवानी शमशेर सिंह नेगी, जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक गुरु लाल नेगी, किसान प्रतिनिधियों और कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों सहित समिति के सदस्य उपस्थित रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed