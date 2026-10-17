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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Rampur Bushahar News ›   Durga Puja festival begins with the installation of the idol

Rampur Bushahar News: मूर्ति स्थापना के साथ दुर्गा पूजा महोत्सव शुरू

Sat, 17 Oct 2026 11:54 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 11:54 PM IST
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20 अक्तूबर को होगा रावण दहन, भजन संध्या और सांस्कृतिक कार्यक्रम रहेंगे आकर्षण
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संवाद न्यूज एजेंसी

रामपुर बुशहर। नाथपा झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन (एनजेएचपीएस) के खेल मैदान में मां दुर्गा की मूर्ति स्थापना के साथ श्री श्री दुर्गा पूजा महोत्सव का शुभारंभ हुआ। महोत्सव के तहत धार्मिक अनुष्ठानों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है।
परियोजना प्रमुख राजीव कपूर ने मां दुर्गा की पूजा-अर्चना कर महोत्सव का शुभारंभ किया। उन्होंने परियोजना की उन्नति, समृद्धि और सभी के सुख-शांति की कामना की। इस दौरान उनकी धर्मपत्नी एवं लेडीज क्लब की मुख्य संरक्षिका शिवाली कपूर भी उपस्थित रहीं। आयोजन में एनजेएचपीएस के अधिकारियों, कर्मचारियों, उनके परिवारजनों और लोगों ने भाग लिया।
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महोत्सव के दौरान महाअष्टमी और महानवमी के अवसर पर धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। भजन संध्या और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी समारोह के प्रमुख आकर्षण रहेंगी। महोत्सव का समापन 20 अक्तूबर को रावण दहन के साथ होगा।
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