Rampur Bushahar News: जयराम के प्रस्तावित चौपाल दौरे की तेयारियां तेज

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दौरे को देखते हुए स्थानीय भाजपा ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। सूत्रों के अनुसार इस संबंध में चौपाल के विधायक बलवीर वर्मा और पूर्व विधायक डॉ. सुभाष मंगलेट ने स्तर पर पार्टी कार्यकर्ताओं और लोगों से संपर्क साधना शुरू कर दिया है। 25 अक्तूबर को होने वाली बैठक में कार्यक्रम की रूपरेखा, संगठनात्मक जिम्मेदारियों और आवश्यक व्यवस्थाओं पर चर्चा किए जाने की संभावना है। संवाद

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नेरवा (रोहड़ू)। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के प्रस्तावित चौपाल दौरे को लेकर क्षेत्र में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। दौरे की तैयारियों और कार्यक्रम की रणनीति तय करने के लिए 25 अक्तूबर को बैठक होगी। हालांकि, अभी तक दौरे की तिथि और कार्यक्रम को लेकर आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।