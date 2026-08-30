Rampur Bushahar News: खोलटी नाला में टिपर खराब, चार घंटे यातायात ठप

विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसीरामपुर बुशहर। तकलेच के समीप खोलटी नाला में रविवार सुबह बीच सड़क पर टिपर खराब हो गया। इसके चलते करीब चार घंटे तक यातायात व्यवस्था प्रभावित रही। सड़क के बीचोबीच टिपर खड़ा होने से 12/20 घाटी और रोहड़ू की ओर जाने वाले मार्ग पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह ठप रही। इससे स्थानीय ग्रामीणों और यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा।टिपर सुबह करीब 7:45 बजे खराब हुआ। इसके बाद सड़क के दोनों ओर वाहनों की कतार लग गईं और कई वाहन फंस गए। सड़क बंद होने से लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कड़ी मशक्कत के बाद करीब 11:30 बजे टिपर को सड़क से हटाया गया। इसके बाद यातायात बहाल हो सका। मार्ग खुलने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली।तकलेच के प्रधान सुनील कायथ ने बताया कि रविवार सुबह खोलटी नाला में टिपर सड़क पर खराब हो गया था। इससे यातायात व्यवस्था प्रभावित रही। करीब 11:30 बजे टिपर हटाने के बाद यातायात बहाल कर दिया गया।