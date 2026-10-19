Rampur Bushahar News: पानवी गांव में धूमधाम से मनाया जा रहा फूल्याच पर्व

किन्नौर जिले के पानवी गांव में तीन दिवसीय फूल्याच पर्व मनाया जा रहा है। फूलों के इस त्योहार में ग्रामीण अपने पूर्वजों को भी याद करते हैं। इस पर्व में ऊंचे पहाड़ों से जंगली फूल एकत्रित करने की परंपरा विशेष महत्व रखती है। ग्रामीणों का एक विशेष दल पहाड़ों की ऊंचाइयों से लादरा नामक सुगंधित जंगली फूल लेकर गांव लौटा, जिनका ढोल-नगाड़ों और पारंपरिक वाद्ययंत्रों के साथ स्वागत किया गया। पर्व के दौरान स्थानीय देवी-देवताओं की पूजा-अर्चना की गई। देव प्रतिमाओं को फूल अर्पित कर सुख-समृद्धि की कामना की गई। उत्सव में महिला और पुरुष पारंपरिक किन्नौरी वेशभूषा में शामिल हुए। उन्होंने मंदिर परिसर और गांव के सार्वजनिक स्थलों पर लोकगीतों की धुनों पर कंग और नाटी जैसे सामूहिक लोकनृत्य किए।