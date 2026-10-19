Rampur Bushahar News: उनू महादेव मंदिर ज्यूरी में लगाया विशाल भंडारा

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संवाद न्यूज एजेंसी

ज्यूरी (रामपुर बुशहर)।

शरद नवरात्र पर जनहित व्यापार मंडल ज्यूरी ने उन्नू महादेव मंदिर में विशाल भंडारा लगाया। भंडारे में 2500 श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। भंडारे से पहले मंदिर में रात्रि जागरण किया गया। इसके बाद सुबह कन्या पूजन के साथ भंडारे का शुभारंभ हुआ। इस दौरान श्रद्धालुओं ने मंदिर में माथा टेककर सुख-समृद्धि की कामना की। उन्नू महादेव मंदिर के महंत बाबा मस्त गिरी ने बताया कि मंदिर में हिंदू त्योहारों के अवसर पर नियमित रूप से भंडारों का आयोजन किया जाता है। कभी धार्मिक संस्थाओं तो कभी मंदिर कमेटी की ओर से श्रद्धालुओं के लिए ऐसे आयोजन करवाए जाते हैं। इस अवसर पर जनहित व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजय सोनी, राजेंद्र द्रोहा, उपाध्यक्ष अजय सुनेल, सचिव देशबंधु मेहता, कोषाध्यक्ष नरेश सुनेल, सहसचिव ज्योति उपाध्यक्ष, डीपी मेहता, विशाल महाजन, मनोज टोल्टा, नरेश कायथ और हरी सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे।