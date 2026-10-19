{"_id":"6ad5fd0a0b1f4648de0dc0cc","slug":"charge-of-more-than-one-panchayat-assigned-to-a-single-secretary-rampur-hp-news-c-178-1-ssml1033-172838-2026-10-19","type":"story","status":"publish","title_hn":"Rampur Bushahar News: एक सचिव पर एक से अधिक पंचायतों का कार्यभार, कैसे विकास पकड़ेगा रफ्तार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

Rampur Bushahar News: एक सचिव पर एक से अधिक पंचायतों का कार्यभार, कैसे विकास पकड़ेगा रफ्तार

शिमला ब्यूरो

Updated Mon, 19 Oct 2026 11:50 PM IST Updated Mon, 19 Oct 2026 11:50 PM IST

विज्ञापन







Link Copied

