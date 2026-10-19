Rampur Bushahar News: . शिवांश को विभाग कार्यालय मंत्री और अमन को सौंपी सोशल मीडिया संयोजक की कमान

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संवाद न्यूज एजेंसी



रामपुर बुशहर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) रामपुर विभाग का दो दिवसीय विभाग अभ्यास वर्ग करसोग में संपन्न हुआ। इसमें एबीवीपी के प्रांत संगठन मंत्री धनदेव ठाकुर विशेष रूप से उपस्थित रहे। विभाग संयोजक रवि वर्मा ने बताया कि अभ्यास वर्ग में रामपुर विभाग की पांच इकाइयों और एक संपर्क स्थान से कुल 70 विद्यार्थियों और एक प्राध्यापक ने भाग लिया। भ्यास वर्ग के समापन सत्र में संगठनात्मक गतिविधियों को गति देने और संगठन को मजबूत बनाने के उद्देश्य से विभिन्न दायित्वों की घोषणा की गई। रामपुर विभाग में शिवांश शर्मा को विभाग कार्यालय मंत्री और अमन वर्मा को विभाग सोशल मीडिया संयोजक बनाया गया। जिला किन्नौर में नीती नेगी को राष्ट्रीय कला मंच संयोजक, सुजल को सोशल मीडिया संयोजक, नरेंद्र नेगी को स्टूडेंट्स फॉर डेवलपमेंट संयोजक, आरुषि नेगी को स्टूडेंट्स फॉर सेवा संयोजक और योगिता को खेलो भारत संयोजक का दायित्व सौंपा गया। संगठनात्मक जिला रामपुर में अभिनव मेहता को स्टूडेंट्स फॉर सेवा जिला संयोजक, यशवंत सिंह को स्टूडेंट्स फॉर डेवलपमेंट जिला संयोजक, रविना ठाकुर को जिला सोशल मीडिया संयोजक, सूरज कपूर को खेलो भारत जिला संयोजक और मीनाक्षी को राष्ट्रीय कला मंच जिला संयोजक बनाया गया। दो दिवसीय वर्ग के दौरान संगठन की कार्यपद्धति, सैद्धांतिक भूमिका, कार्यकर्ता व्यवहार और महाविद्यालय परिसरों में सक्रियता जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विभिन्न वैचारिक एवं संगठनात्मक सत्र आयोजित किए गए। इन सत्रों के माध्यम से कार्यकर्ताओं को संगठन की विचारधारा, कार्यशैली और दायित्वों के प्रति जागरूक किया गया। अइस मौके पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद रामपुर विभाग के विभाग संगठन मंत्री पवन कुमार, विभाग संयोजक रवि वर्मा, करसोग इकाई के पूर्व और वरिष्ठ कार्यकर्ता मौजूद रहे।