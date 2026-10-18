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Rampur Bushahar News: संस्था ने 51 हजार रुपये की आर्थिक सहायता शि दी

Sun, 18 Oct 2026 11:05 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 11:05 PM IST
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The organization provided financial assistance of Rs 51 thousand
हिम शिखर संस्था ने पीड़ित परिवार को दी 51 हजार रुपये की सहायता। स्रोत: संस्था
रोहड़ू।
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रोहड़ू क्षेत्र के बकारो गांव में मंदिर प्रतिष्ठा के दौरान देव संस्कृति की रस्में निभाते समय गोली लगने से जान गंवाने वाली महिला के परिवार की मदद के लिए हिम शिखर संस्था दिल्ली आगे आई है। संस्था ने परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए 51 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की है। हिम शिखर संस्था के अध्यक्ष आरएस मेहता ने 18 अक्तूबर को दिवंगत महिला की बेटी तान्या थाडवान को सहायता राशि का चेक भेंट किया। इस दौरान उनके पिता सतीश कुमार, नाना चंद्रशेखर और गांव के अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। महिला अपने पीछे दो बच्चों को छोड़ गई थी। संस्था के अध्यक्ष आरएस मेहता ने बताया कि दिल्ली में संस्था से जुड़े रोहड़ू क्षेत्र के लोगों और सोशल मीडिया के माध्यम से परिवार की आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी मिली थी। इसके बाद संस्था ने परिवार की मदद करने का निर्णय लिया और 51 हजार रुपये की सहायता प्रदान की। इस अवसर पर हिम शिखर संस्था की ओर से आईटी समन्वयक चंद्रलोक नेटा, सदस्य मनोज कुमार रांटा और रमेश कुमार मेहता के अलावा देवभूमि हिंदू संस्कृति रक्षा मंच हिमाचल प्रदेश तथा रंटारी गांव के नरेंद्र सिंह भी मौजूद रहे।
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