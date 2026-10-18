Rampur Bushahar News: एसडीएम ने विद्यार्थियों को कॅरिअर पर किया जागरूक
शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 11:22 PM IST
Updated Sun, 18 Oct 2026 11:22 PM IST
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आनी (कुल्लू)। पीएमश्री स्कूल आनी में चल रहे सात दिवसीय राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) विशेष शिविर के दूसरे दिन कॅरिअर गाइडेंस एवं काउंसिलिंग सत्र आयोजित किया गया। इसमें एसडीएम आनी लक्ष्मण कनेट ने मुख्य वक्ता के रूप में शिरकत कर स्वयंसेवियों का मार्गदर्शन किया। एसडीएम ने विद्यार्थियों से संवाद कर उनके लक्ष्यों, रुचियों और भविष्य की योजनाओं के बारे में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि जीवन में सफलता हासिल करने के लिए अनुशासन, कठिन परिश्रम और निरंतरता बेहद जरूरी हैं। युवाओं को अपनी रुचि और योग्यता पहचान कर लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए और उसे हासिल करने के लिए पूरी लगन से प्रयास करना चाहिए। इसके बाद कार्यक्रम अधिकारियों कुंदन शर्मा और रेखा ठाकुर के नेतृत्व में स्वयंसेवियों ने श्रमदान कर स्कूल परिसर और आसपास के क्षेत्र में सफाई अभियान चलाया। समापन पर उपप्रधानाचार्य नरेश ठाकुर ने विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करने के लिए एसडीएम का आभार जताया। इस अवसर पर विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष अशोक ठाकुर, उपाध्यक्ष रीना ठाकुर, एनएसएस स्वयंसेवी और स्कूल स्टाफ के सदस्य मौजूद रहे।
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