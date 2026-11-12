Rampur Bushahar News: पहले नशे की जांच, फिर लवी मेले में प्रस्तुति दे रहे कलाकार

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उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप ने जारी किए निर्देश, जांच में सफल होने पर ही मंच पर प्रस्तुति देने की मिलेगी अनुमतिलवी मेले की सांस्कृतिक संध्याओं के दौरान मंच पर जाने से पहले कलाकारों का एल्को सेंसर से परीक्षण किया जा रहा है। यह व्यवस्था सांस्कृतिक कार्यक्रमों को व्यवस्थित ढंग से संपन्न करवाने के लिए लागू की गई है। मंच के पास पुलिस कर्मियों को एल्को सेंसर जांच की जिम्मेदारी दी गई है। जांच प्रक्रिया पूरी होने और निर्धारित मानकों पर खरा उतरने के बाद ही कलाकारों को मंच पर जाने की अनुमति दी जा रही है। अंतरराष्ट्रीय लवी मेले में चार दिन तक सांस्कृतिक संध्याओं का आयोजन होना है। ऐसे में प्रशासन की ओर से कार्यक्रमों को शांतिपूर्ण और अनुशासित तरीके से संपन्न करवाने के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं।- हर्ष अमरेंद्र सिंह नेगी, एसडीएम, रामपुर