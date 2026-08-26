फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Rampur Bushahar News ›   Suman from Jakh Nursing Institute secured the fourth position across the state

Rampur Bushahar News: जाख नर्सिंग इंस्टीट्यूट की सुमन ने प्रदेशभर में पाया चौथा स्थान

Wed, 26 Aug 2026 11:23 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 26 Aug 2026 11:23 PM IST
विज्ञापन
Suman from Jakh Nursing Institute secured the fourth position across the state
जाख नर्सिंग संस्थान की सुमन ने प्रदेश स्तर पर झटका चौथा स्थान। स्रोत : संस्थान
संस्थान की तीन छात्राओं ने टॉप-10 में बनाई जगह
विज्ञापन

. छात्राओं की उपलब्धि पर संस्थान और अभिभावकों में खुशी का माहौल
संवाद न्यूज एजेंसी
रामपुर बुशहर। बीएससी तृतीय वर्ष की परीक्षा में रामपुर स्थित जाख नर्सिंग इंस्टीट्यूट की छात्रा सुमन ने प्रदेश भर में चौथा स्थान हासिल किया है। संस्थान की तीन छात्राओं ने प्रदेश भर में टॉप-10 में अपनी जगह बनाई है। तीन अहम स्थान पाने पर संस्थान में खुशी का माहौल है। जाख नर्सिंग संस्थान ने बीएससी तृतीय वर्ष की परीक्षा में टॉप-10 में अपना स्थान सुनिश्चित किया है। संस्थान की सुमन ने 8.82 एसजीपीए अंक प्राप्त किए हैं। वहीं, कलश ने 8.37 अंक लेकर प्रदेश में आठवां और कॉलेज में दूसरा स्थान पाया। सोनिका ने 8.27 अंक लेकर प्रदेश में 10वां और कॉलेज में तीसरा स्थान हासिल किया है। कॉलेज की प्रबंधक निदेशक अनिरुद्ध मित्तल ने सभी उत्तीर्ण हुए छात्राओं को बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह गर्व की बात है कि संस्थान की तीन-तीन प्रशिक्षु नर्सें पूरे प्रदेश में टॉप-10 में शामिल हुई हैं। यह पहली बार है जब संस्थान की तीन प्रशिक्षु नर्सों ने प्रदेशभर में संस्थान और अभिभावकों का नाम रोशन किया हो। प्रबंध निदेशक राजन मित्तल और सचिव सुमिता मित्तल ने भी छात्राओं को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी है। बीते वर्ष भी वार्षिक परीक्षा में संस्थान की छात्राओं ने प्रदेश स्तर पर टॉप-10 में जगह बनाई थी। उन्होंने कहा कि संस्थान में छात्राओं को उचित शैक्षणिक माहौल दिया जा रहा है। यही कारण है कि पिछले 4 साल में इस संस्थान की छात्राओं ने प्रदेश भर में अपनी धाक जमाई है।

जाख नर्सिंग संस्थान की सुमन ने प्रदेश स्तर पर झटका चौथा स्थान। स्रोत : संस्थान

जाख नर्सिंग संस्थान की सुमन ने प्रदेश स्तर पर झटका चौथा स्थान। स्रोत : संस्थान

जाख नर्सिंग संस्थान की सुमन ने प्रदेश स्तर पर झटका चौथा स्थान। स्रोत : संस्थान

जाख नर्सिंग संस्थान की सुमन ने प्रदेश स्तर पर झटका चौथा स्थान। स्रोत : संस्थान

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें