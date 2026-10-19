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Rampur Bushahar News: अंडर-19 कबड्डी प्रतियोगिता में स्प्रिंगडेल स्कूल रहा प्रथम

Mon, 19 Oct 2026 11:39 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 11:39 PM IST
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Springdale School stood first in the kabaddi competition
अंडर-19 कबड्डी प्रतियोगिता में स्प्रिंगडेल स्कूल को प्रथम स्थान हासिल करते पर पुरस्कार देते मुख
रामपुर बुशहर। स्प्रिंगडेल स्कूल खनेरी के विद्यार्थियों ने खेल प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन किया है। माउंट शिवालिक पब्लिक स्कूल जुब्बड़हट्टी शिमला में आयोजित सहोदय टूर्नामेंट की कबड्डी प्रतियोगिता में स्प्रिंगडेल के खिलाड़ियों ने स्कूल का नाम रोशन किया है। प्रतियोगिता में विद्यालय की अंडर-19 बॉयज कबड्डी टीम ने प्रथम स्थान हासिल किया है। अंडर-17 गर्ल्स, अंडर-17 बॉयज और अंडर-14 गर्ल्स टीमों ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। विद्यालय के प्रधानाचार्य मनीष आनंद, उपप्रधानाचार्य आशा सोफ्टा और विद्यालय प्रबंधन ने सभी विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी।
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