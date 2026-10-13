Rampur Bushahar News: लवी मेले में होंगी खेलकूद प्रतियोगिताएं, नशामुक्ति का देंगे संदेश

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मेले के उपलक्ष पर वॉलीबाल, कबड्डी, बैडमिंटन और बॉक्सिंग प्रतियोगिताएं होंगे आयोजित



संवाद न्यूज एजेंसी



रामपुर बुशहर। अंतरराष्ट्रीय लवी मेले के अवसर पर इस वर्ष भी रामपुर बुशहर में खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। इन प्रतियोगिताओं के माध्यम से युवाओं को खेलों से जोड़ने और नशामुक्त समाज के निर्माण का संदेश दिया जाएगा। खेल आयोजनों की तैयारियों और रूपरेखा को अंतिम रूप देने के लिए बुधवार को एसडीएम रामपुर हर्ष अमरेंद्र सिंह की अध्यक्षता में बैठक होगी। अंतरराष्ट्रीय लवी मेला समिति की 12 अक्तूबर को हुई बैठक में पिछले वर्षों की तरह इस बार भी खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करने का निर्णय लिया गया था। इसी कड़ी में बैठक में प्रतियोगिताओं की समयसारिणी, आयोजन स्थलों, संबंधित विभागों की जिम्मेदारियों और अन्य व्यवस्थाओं पर चर्चा की जाएगी। बैठक में बुशहर कबड्डी एसोसिएशन, बुशहर बॉक्सिंग क्लब, बुशहर बैडमिंटन एसोसिएशन, बुशहर वॉलीबॉल एसोसिएशन, जिला वॉलीबॉल एसोसिएशन और दत्तात्रेय वॉलीबॉल अकादमी के अध्यक्ष और महासचिव को आमंत्रित किया गया है। खेल संघों के पदाधिकारियों के साथ विचार-विमर्श कर प्रतियोगिताओं के सफल आयोजन की योजना तैयार की जाएगी। बैठक में प्रतियोगिताओं के सफल संचालन को लेकर सभी पदाधिकारी और मेला कमेटी की ओर से व्यापक चर्चा की जाएगी।