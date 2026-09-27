फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Rampur Bushahar News ›   Severe staff shortage in departments; government fails to fill vacancies

विभागों में स्टाफ की भारी कमी, पद भरने में सरकार नाकाम : कौल सिंह

Sun, 27 Sep 2026 11:14 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 11:14 PM IST
विज्ञापन
Severe staff shortage in departments; government fails to fill vacancies
खोलीघाट में भाजपा की बैठक में मौजूद कार्यकर्ता। स्रोत : पार्टी
ननखड़ी (रामपुर बुशहर)। भाजपा ने खोलीघाट पंचायत में पंचायत प्रतिनिधियों, भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों के साथ बैठक की। बैठक में भाजपा नेता कौल सिंह विशेष रूप से मौजूद रहे। बैठक में क्षेत्र की कई ज्वलंत समस्याएं उठीं। कौल सिंह ने आरोप लगाया कि ननखड़ी क्षेत्र में बिजली, स्वास्थ्य, जलशक्ति, पशुपालन और लोक निर्माण विभाग समेत कई विभागों में कर्मचारियों के पद लंबे समय से खाली पड़े हैं, लेकिन सरकार इन्हें भरने में नाकाम रही है। इससे लोगों को मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान होना पड़ रहा है। खोलीघाट पीएचसी में डॉक्टर का पद खाली है और स्वास्थ्य केंद्र चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के सहारे चल रहा है। कुछ दिन पहले गाहन में हुए सड़क हादसे में घायल व्यक्ति को प्राथमिक उपचार नहीं मिल पाने के कारण शिमला रेफर करना पड़ा। उन्होंने कहा कि छोटी बीमारियों के उपचार के लिए भी लोगों को नारकंडा और रामपुर जाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि खड़ाहन से ननखड़ी तक एक भी फार्मासिस्ट नहीं है। इससे पशुओं के टीकाकरण समेत अन्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। वहीं, पीडब्ल्यूडी सब डिवीजन खोलीघाट में सहायक अभियंता और कनिष्ठ अभियंता के पद खाली होने से विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। ननखड़ी क्षेत्र में विद्युत बोर्ड में कनिष्ठ अभियंता का पद खाली है। करीब 35 ट्रांसफार्मरों की देखरेख के लिए एक भी टी मेट नहीं है और पूरा क्षेत्र केवल दो लाइनमैन के सहारे चल रहा है। फोरमैन का पद भी खाली है। उन्होंने कहा कि कंट्रोल पॉइंट खड़ाहन में भी केवल एक कर्मचारी तैनात है, जिससे बिजली व्यवस्था को लेकर लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जल शक्ति विभाग में भी ननखड़ी की सभी पंचायतों के लिए केवल एक कनिष्ठ अभियंता पर पूरे क्षेत्र का जिम्मा है। उन्होंने सड़कों की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए। विशेष रूप से पीएमजीएसवाई के तहत रैइबहाली-खुन्नी पनोली सड़क पर हो रही टारिंग की गुणवत्ता की जांच की मांग की। कौल सिंह नेगी ने कहा कि सरकार के पास सड़कों के गड्ढे भरने तक के लिए पर्याप्त बजट नहीं है और क्षेत्र में चल रहे कई सड़क कार्य केंद्र की पीएमजीएसवाई योजना के तहत हो रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि विभागों में खाली पद जल्द नहीं भरे गए और सड़क कार्यों की गुणवत्ता में सुधार नहीं हुआ तो भाजपा जनता को साथ लेकर आंदोलन करेगी। इस मौके पर जिला परिषद सदस्य रानू खूंद, प्रधान खोलीघाट टेक चंद, पूर्व उपप्रधान अनिता सहित अन्य पंचायत प्रतिनिधि, कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें