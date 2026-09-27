{"_id":"6ab8f3baac58812165010421","slug":"severe-staff-shortage-in-departments-government-fails-to-fill-vacancies-rampur-hp-news-c-178-1-ssml1034-170831-2026-09-27","type":"story","status":"publish","title_hn":"विभागों में स्टाफ की भारी कमी, पद भरने में सरकार नाकाम : कौल सिंह","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

विभागों में स्टाफ की भारी कमी, पद भरने में सरकार नाकाम : कौल सिंह

शिमला ब्यूरो

Updated Sun, 27 Sep 2026 11:14 PM IST Updated Sun, 27 Sep 2026 11:14 PM IST

विज्ञापन







Link Copied

