Rampur Bushahar News: एसडीएम कल्पा ने डॉ. वाईएस परमार शिक्षा ऋण योजना पर दिया जोर
शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 11:47 PM IST
Updated Wed, 02 Sep 2026 11:47 PM IST
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रिकांगपिओ (किन्नौर)।
कल्पा के एसडीएम प्रवीण भारद्वाज ने बैंकों की त्रैमासिक जिला समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने इस दौरान डॉ. वाईएस परमार शिक्षा ऋण योजना के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष बल दिया। एसडीएम ने बैंकों को पात्र विद्यार्थियों के बीच योजना की व्यापक जागरूकता बढ़ाने का निर्देश दिया। बैठक में जिला किन्नौर में विभिन्न सरकारी प्रायोजित योजनाओं और विकासात्मक कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की गई। इसमें उच्च शिक्षा ऋण, वित्तीय समावेशन, फसल बीमा और कृषि ऋण प्रवाह जैसे महत्वपूर्ण विषय शामिल रहे। एसडीएम प्रवीण भारद्वाज ने कहा कि प्राप्त शिक्षा ऋण आवेदनों का समयबद्ध निपटारा सुनिश्चित किया जाए। इससे आर्थिक रूप से जरूरतमंद विद्यार्थी उच्च शिक्षा से वंचित नहीं रहेंगे। उन्होंने पात्र लाभार्थियों को समय पर ऋण सुविधा उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया। एसडीएम कल्पा ने सभी वित्तीय संस्थानों से जिले के विकासात्मक लक्ष्यों के लिए समन्वय से कार्य करने का आह्वान किया। बैठक में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं की पहुंच बढ़ाने पर विचार विमर्श हुआ। वित्तीय साक्षरता को सुदृढ़ करने के सुझावों पर भी गहनता से चर्चा की गई। मुख्य अग्रणी जिला प्रबंधक संजीव के. सक्सेना ने बैठक का संचालन किया। भारतीय रिजर्व बैंक के तरुण चौधरी और नाबार्ड के चंद्रेश कुमार सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे।
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कल्पा के एसडीएम प्रवीण भारद्वाज ने बैंकों की त्रैमासिक जिला समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने इस दौरान डॉ. वाईएस परमार शिक्षा ऋण योजना के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष बल दिया। एसडीएम ने बैंकों को पात्र विद्यार्थियों के बीच योजना की व्यापक जागरूकता बढ़ाने का निर्देश दिया। बैठक में जिला किन्नौर में विभिन्न सरकारी प्रायोजित योजनाओं और विकासात्मक कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की गई। इसमें उच्च शिक्षा ऋण, वित्तीय समावेशन, फसल बीमा और कृषि ऋण प्रवाह जैसे महत्वपूर्ण विषय शामिल रहे। एसडीएम प्रवीण भारद्वाज ने कहा कि प्राप्त शिक्षा ऋण आवेदनों का समयबद्ध निपटारा सुनिश्चित किया जाए। इससे आर्थिक रूप से जरूरतमंद विद्यार्थी उच्च शिक्षा से वंचित नहीं रहेंगे। उन्होंने पात्र लाभार्थियों को समय पर ऋण सुविधा उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया। एसडीएम कल्पा ने सभी वित्तीय संस्थानों से जिले के विकासात्मक लक्ष्यों के लिए समन्वय से कार्य करने का आह्वान किया। बैठक में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं की पहुंच बढ़ाने पर विचार विमर्श हुआ। वित्तीय साक्षरता को सुदृढ़ करने के सुझावों पर भी गहनता से चर्चा की गई। मुख्य अग्रणी जिला प्रबंधक संजीव के. सक्सेना ने बैठक का संचालन किया। भारतीय रिजर्व बैंक के तरुण चौधरी और नाबार्ड के चंद्रेश कुमार सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे।