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Rampur Bushahar News: बीस शौज मेले में स्कूली छात्राओं ने मचाया धमाल

Wed, 07 Oct 2026 11:19 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2026 11:19 PM IST
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Schoolgirls stole the show at the Bees Shauj Fair
# देवी माता पछला के सानिध्य में बीस शौज मेले में स्कूली छात्राओं ने मचाया धमाल**देहुरी में तीन
आनी (कुल्लू)।
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आनी उपमंडल के जाबन क्षेत्र के देहुरी में देवी माता पछला के सानिध्य में तीन दिवसीय बीस शौज मेला धूमधाम से मनाया गया। मेले में देवता देहुरी नाग और देवता कुलक्षेत्र महादेव ने भी शिरकत की। मेले के दौरान स्कूली छात्राओं ने लोकनृत्य की शानदार प्रस्तुतियां देकर खूब धमाल मचाया और दर्शकों की खूब वाहवाही बटोरी। मेले में एपीएमसी कुल्लू के पूर्व अध्यक्ष अमर ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने देवी माता पछला और मेले में विराजमान देवी-देवताओं का आशीर्वाद लिया। मेला कमेटी की ओर से मुख्य अतिथि का स्वागत किया गया। मंच संचालक प्रीतम सागर ने बीस शौज मेले के इतिहास पर प्रकाश डालते हुए बताया कि यह मेला वर्ष 1977 से शुरू हुआ था और आज भी क्षेत्रवासी इस प्राचीन परंपरा को पूरी श्रद्धा एवं उत्साह के साथ निभा रहे हैं। मुख्य अतिथि अमर ठाकुर ने कहा कि ऐसे आयोजनों से आपसी भाईचारा और मेलजोल बढ़ता है। इस अवसर पर अमर ठाकुर, भाग चंद वर्मा, शशि मल्होत्रा, कुकी ठाकुर, प्रकाश, दीपू, राजेंद्र ठाकुर, प्रधान उर्मिला देवी, मेला कमेटी प्रधान परस राम ठाकुर, प्रीतम सागर, कारदार प्रेम शर्मा, कारदार ईश्वर, कारदार रवि ठाकुर सहित मेला कमेटी के सदस्य एवं क्षेत्रवासी उपस्थित रहे।

# देवी माता पछला के सानिध्य में बीस शौज मेले में स्कूली छात्राओं ने मचाया धमाल**देहुरी में तीन

# देवी माता पछला के सानिध्य में बीस शौज मेले में स्कूली छात्राओं ने मचाया धमाल**देहुरी में तीन

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