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Rampur Bushahar News: श्रावणी महोत्सव पर दलाश में रोपे पौधे
डीएवी दत्तनगर के विद्यार्थियों ने चलाया पौधरोपण अभियान। स्रोत : स्कूल प्रबंधन
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रामपुर बुशहर। डीएवी दत्तनगर के कक्षा आठवीं के विद्यार्थियों ने श्रावणी महोत्सव पर विद्यालय के पास भद्राश में पौधरोपण अभियान चलाया। अभियान के तहत विद्यार्थियों ने क्षेत्र के लोगों को पर्यावरण संरक्षण और अधिक-से-अधिक पौधे रोपने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक विभिन्न पौधे रोपे और उनके संरक्षण का संकल्प लिया। विद्यालय की प्रधानाचार्य डॉ. मुक्ता चौहान ने विद्यार्थियों के प्रयासों की सराहना की।
डीएवी दत्तनगर के विद्यार्थियों ने चलाया पौधरोपण अभियान। स्रोत : स्कूल प्रबंधन
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