Rampur Bushahar News: अब विकास के पड़े पांव, सड़क से जुड़ेगा रूनंग गांव

. छह किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण कार्य हुआ शुरू. चार पंचायतों के बागवानों को सेब और नकदी फसलें मंडी पहुंचाने में होगी आसानी. 18 माह के भीतर लोक निर्माण विभाग करेगा सडक़ का निर्माण पूराअब विकास के पड़े पांव, सड़क से जुड़ेगा रूनंग गांव