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Rampur Bushahar News: करगोली नाला-देहा सड़क 15 तक बंद, हजारों लोग प्रभावित

Tue, 01 Sep 2026 11:46 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 11:46 PM IST
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प्रशासन ने सैंज-देहा-चौपाल वाया घोरना मार्ग को वैकल्पिक मार्ग के रूप में उपयोग करने की दी सलाह
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संवाद न्यूज एजेंसी
ठियोग (रामपुर बुशहर)। सैंज से चौपाल को जोड़ने वाली करगोली नाला-देहा सड़क को 1 से 15 सितंबर तक वाहनों के लिए पूरी तरह बंद कर दिया गया है। यह निर्णय तीसरे स्लैब पुलिया के निर्माण कार्य और भारी बारिश से सड़क के क्षतिग्रस्त होने के कारण लिया गया है। एसडीएम ठियोग शशांक गुप्ता ने सुरक्षा और वैकल्पिक यातायात व्यवस्था के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए हैं।
लोक निर्माण विभाग के अनुसार, सड़क पर दो स्लैब पुलिया का निर्माण पहले ही पूरा हो चुका है। 30 अगस्त को हुई भारी बारिश से तीसरे स्लैब पुलिया के पास सड़क का एक हिस्सा ध्वस्त हो गया। इससे यह मार्ग वाहनों की आवाजाही के लिए असुरक्षित हो गया है। तीसरे स्लैब पुलिया की नींव, अधिरचना, स्लैब और पहुंच मार्ग का कार्य अभी बाकी है। एसडीएम शशांक गुप्ता ने लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता को निर्माण कार्य की प्रगति रिपोर्ट नियमित रूप से देने को कहा है। उन्होंने विभाग को सड़क बंद होने की सूचना देने के लिए महत्वपूर्ण स्थानों पर सूचना बोर्ड लगाने के निर्देश दिए। साथ ही प्रभावित हिस्से पर उचित बैरिकेडिंग करने के आदेश भी दिए गए हैं। देहा पुलिस को बैरिकेडिंग वाले स्थानों पर पुलिसकर्मी तैनात करने को कहा गया है।
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प्रशासन ने लोगों की सुविधा के लिए सैंज-देहा-चौपाल वाया घोरना मुख्य मार्ग को वैकल्पिक मार्ग के रूप में उपयोग करने की सलाह दी है। आपातकालीन सेवाओं जैसे एंबुलेंस और अग्निशमन के लिए भी सुरक्षित मार्ग उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। इस सड़क के बंद होने से बहलोग, बड़ाऊं, बखरेया, कजाऊ, नरैन, खरौड़ी और चंबल सहित आसपास के हजारों लोग प्रभावित होंगे। स्थानीय लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए लगभग 10 से 15 किलोमीटर का अतिरिक्त सफर तय करना पड़ेगा।
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एसडीएम ने लोक निर्माण विभाग को निर्धारित अवधि में कार्य सुरक्षित और शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि सड़क बंद रहने की अवधि के दौरान वैकल्पिक मार्ग का ही उपयोग करें। लोगों को निर्माण स्थल पर लगाए गए बैरिकेड और चेतावनी संकेतों का पालन करना चाहिए। सड़क की स्थिति और निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा के बाद ही मार्ग खोलने या बंद रखने की अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया जाएगा।
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