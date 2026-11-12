Rampur Bushahar News: बस रूट में बदलाव पर भड़के दलाश क्षेत्र के लोग, सड़कों पर उतरने की चेतावनी

विज्ञापन

बसों की कमी के कारण कुछ रूटों पर समस्या आई है। रामपुर-दलाश-नित्थर बस को कुछ समय के लिए मोईन गांव भेजा गया है। नई बसें उपलब्ध होते ही इस सेवा को दोबारा पुराने रूट पर चलाया जाएगा।- स्वरूप चंद, प्रभारी, बस अड्डा रामपुर