Rampur Bushahar News: रामपुर में धूमधाम से मनाया गया रक्षाबंधन
शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 28 Aug 2026 11:15 PM IST
Updated Fri, 28 Aug 2026 11:15 PM IST
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रामपुर बुशहर। रामपुर उपमंडल और आसपास के क्षेत्रों में शुक्रवार को रक्षाबंधन का पर्व धूमधाम से मनाया गया। बहनों ने अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर उनकी सुख-समृद्धि और लंबी आयु की कामना की। भाइयों ने भी बहनों की रक्षा का संकल्प लिया और उन्हें उपहार भेंट किए। रक्षाबंधन को लेकर सुबह से ही बाजारों में चहल-पहल रही। बहनों ने विभिन्न प्रकार की रंग-बिरंगी राखियों की खरीदारी की और विधि-विधान के साथ भाइयों को राखी बांधी। बहनों ने अपने भाईयों को विभिन्न डिजाइन और रंगों की राखी बांधी, तिलक लगा कर मिठाई खिलाई। सभी ने एक-दूसरे को रक्षाबंधन पर्व की शुभकामनाएं दीं। पर्व के चलते रामपुर के बाजारों में रौनक रही। दूर-दराज क्षेत्रों से बहनें अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए पहुंचीं। पूरे क्षेत्र में भाई-बहन के प्रेम और आपसी स्नेह का माहौल देखने को मिला।
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