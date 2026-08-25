Rampur Bushahar News: एचआईवी, एड्स और मानसिक स्वास्थ्य पर किया जागरूक
शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 25 Aug 2026 11:36 PM IST
Updated Tue, 25 Aug 2026 11:36 PM IST
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रोहड़ू।
अटल बिहारी वाजपेयी राजकीय इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (एबीवीजीआईईटी) प्रगतिनगर में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के पहले सत्र में 'नो एचआईवी, स्टॉप एचआईवी' विषय पर चर्चा हुई। मानसिक स्वास्थ्य काउंसलर लाक्षी नेगी ने एचआईवी, एड्स के संक्रमण के कारणों और बचाव के उपायों के बारे में जानकारी दी। लाक्षी नेगी ने युवाओं को सुरक्षित और जिम्मेदार जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में बीटेक विंग के निदेशक एवं प्रधानाचार्य, पॉलिटेक्निक विंग के प्रधानाचार्य, शिक्षक और विद्यार्थी उपस्थित रहे।
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अटल बिहारी वाजपेयी राजकीय इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (एबीवीजीआईईटी) प्रगतिनगर में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के पहले सत्र में 'नो एचआईवी, स्टॉप एचआईवी' विषय पर चर्चा हुई। मानसिक स्वास्थ्य काउंसलर लाक्षी नेगी ने एचआईवी, एड्स के संक्रमण के कारणों और बचाव के उपायों के बारे में जानकारी दी। लाक्षी नेगी ने युवाओं को सुरक्षित और जिम्मेदार जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में बीटेक विंग के निदेशक एवं प्रधानाचार्य, पॉलिटेक्निक विंग के प्रधानाचार्य, शिक्षक और विद्यार्थी उपस्थित रहे।