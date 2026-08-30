Rampur Bushahar News: विश्व कल्याण, शांति और मंगल की कामना की

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महर्षि दयानंद सरस्वती के समाज उत्थान के कार्यों और आदर्शों को किया यादसंवाद न्यूज एजेंसीरामपुर बुशहर। डीएवी पब्लिक स्कूल रामपुर में श्रावणी पूर्णिमा पर वैदिक सप्ताह एवं संस्कृत दिवस मनाया गया। इस दौरान स्कूल परिसर में वैदिक परंपराओं, संस्कारों और भारतीय संस्कृति का जीवंत स्वरूप देखने को मिला। विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों की सहभागिता से वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से भर गया।वैदिक सप्ताह के तहत चार दिवसीय वैदिक हवन का आयोजन किया गया। हवन में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के मंत्रों के साथ चारों वेदों की सौ-सौ आहुतियां अग्नि में समर्पित की गईं। विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों ने हवन में आहुतियां अर्पित कर विश्व कल्याण, शांति और मानवता के मंगल की कामना की।विद्यार्थियों में सेवा, करुणा और प्रकृति संरक्षण के संस्कार विकसित करने के उद्देश्य से गोशाला में दान किया। इसके अलावा विद्यालय परिसर में पौधरोपण कर विद्यार्थियों को पर्यावरण संरक्षण और प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी का संदेश दिया गया। वैदिक सप्ताह के तहत सात्विक भोजन दिवस भी मनाया गया। विद्यार्थियों ने घर से सात्विक भोजन लाकर ग्रहण किया। इस दौरान उन्हें भारतीय संस्कृति में शुद्ध, संतुलित और सात्विक आहार के महत्व की जानकारी दी गई।प्रधानाचार्य डॉ. वर्षा सूद ने विद्यार्थियों को महर्षि दयानंद सरस्वती के जीवन और विचारों से अवगत करवाया। उन्होंने कहा कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने वेदों के प्रचार-प्रसार और समाज सुधार के लिए अपना जीवन समर्पित किया।