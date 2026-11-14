{"_id":"6af860f490cbe3e9d8085f2f","slug":"potholes-at-various-places-on-the-rewari-dalash-road-rampur-hp-news-c-178-1-ssml1034-174864-2026-11-14","type":"story","status":"publish","title_hn":"Rampur Bushahar News: रिवाड़ी-दलाश सड़क पर जगह-जगह गड्ढे, बंद पड़ी नालियों से फैल रहा गंदा पानी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

Rampur Bushahar News: रिवाड़ी-दलाश सड़क पर जगह-जगह गड्ढे, बंद पड़ी नालियों से फैल रहा गंदा पानी

शिमला ब्यूरो

Updated Sat, 14 Nov 2026 11:53 PM IST Updated Sat, 14 Nov 2026 11:53 PM IST

विज्ञापन







Link Copied

