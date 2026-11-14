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Rampur Bushahar News: किन्नौर की पहचान को सहेज रही लवी मेले की किन्नौरी मार्केट

Sat, 14 Nov 2026 11:49 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 11:49 PM IST
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The Kinnauri market at the Lavi Fair preserves the identity of Kinnaur
रामपुर लवी मेले में किन्नौरी मार्केट से खरीदारी करते लोग। संवाद
पारंपरिक उत्पादों के जरिये संस्कृति और खानपान से रूबरू हो रहे लोग
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खाद्य उत्पादों के साथ पारंपरिक पहनावे के स्टॉल भी लोगों को आकर्षित कर रहे
संवाद न्यूज एजेंसी
रामपुर बुशहर।
अंतरराष्ट्रीय लवी मेले में सजी किन्नौरी मार्केट केवल खरीदारी का केंद्र नहीं, बल्कि किन्नौर की समृद्ध संस्कृति, पारंपरिक जीवनशैली और सदियों पुरानी व्यापारिक विरासत को सहेजने का माध्यम भी बनी हुई है। यहां पहुंचने वाले लोग किन्नौर के पारंपरिक उत्पादों को करीब से देखने के साथ यहां की संस्कृति, खानपान और रहन-सहन से भी रूबरू हो रहे हैं। किन्नौरी मार्केट में खाद्य उत्पादों के साथ पारंपरिक पहनावे के स्टॉल भी लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। किन्नौरी टोपी, शॉल, पट्टू और अन्य ऊनी वस्त्रों के माध्यम से यहां की सांस्कृतिक पहचान की झलक देखने को मिल रही है। लोग इन उत्पादों को खरीदने के साथ इनके पीछे छिपी स्थानीय परंपराओं और कारीगरी के बारे में भी जानकारी ले रहे हैं। इनकी कीमत ऊन की गुणवत्ता, डिजाइन और बुनाई की कारीगरी के आधार पर तय होती है। किन्नौरी मार्केट में पट्टू 13 से 40 हजार रुपये में बिक रहा है। इसके अलावा दोहड़ू 12 से 45 हजार रुपये, किन्नौरी टोपी 450 से 700 रुपये और पारंपरिक शॉल 10 हजार से 65 हजार रुपये तक बिक रहे हैं। किन्नौरी मार्केट में इस बार खाद्य उत्पादों की कीमतें भी लोगों का ध्यान खींच रही हैं। यहां चिलगोजा दो हजार रुपये, गुच्छी 15 हजार रुपये और काला जीरा तीन हजार रुपये प्रति किलोग्राम तक बिक रहा है। स्थानीय अंजीर दो हजार रुपये, बादाम 900 से 1,400 रुपये और खुमानी 500 से 600 रुपये प्रति किलोग्राम मिल रही है। वहीं, सफेद राजमा 420 रुपये और लाल राजमा 450 रुपये प्रति किलोग्राम बिक रहा है। चुली का तेल 1,500 रुपये प्रति लीटर उपलब्ध है। इसके अलावा गोल्डन सेब की पेटी 1,400 रुपये और रॉयल सेब का गिफ्ट पैक 1,800 रुपये में मिल रहा है। लवी मेले की ऐतिहासिक पहचान भारत-तिब्बत के बीच पुराने व्यापारिक संबंधों से जुड़ी रही है। ऐसे में किन्नौरी मार्केट उस व्यापारिक परंपरा की निरंतरता को दर्शाती है, जिसमें पहाड़ों के उत्पाद, स्थानीय हुनर और सांस्कृतिक आदान-प्रदान की अहम भूमिका रही है। आज भी यह बाजार किन्नौर की पहचान को नई पीढ़ी और बाहरी दुनिया तक पहुंचाने का काम कर रही है।

रामपुर लवी मेले में किन्नौरी मार्केट से खरीदारी करते लोग। संवाद

रामपुर लवी मेले में किन्नौरी मार्केट से खरीदारी करते लोग। संवाद

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