Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Rampur Bushahar News ›   Diwali fair celebrated with a message of divine culture and mutual brotherhood

Rampur Bushahar News: देव संस्कृति और आपसी भाईचारे के संदेश के साथ मनाया दिवाली मेला

Sat, 14 Nov 2026 11:52 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 11:52 PM IST
विज्ञापन
Diwali fair celebrated with a message of divine culture and mutual brotherhood
महाकालेश्वर देवता पंदोई के परिसर में दिवाली पर्व मनाते लोग। संवाद
कोटीघाट में महाकालेश्वर देवता पंदोई के प्रांगण में उमड़े क्षेत्रवासी
विज्ञापन

पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ मनाया उत्सव
संवाद न्यूज एजेंसी
कुमारसैन (रामपुर बुशहर)। विकास खंड नारकंडा की कोटीघाट पंचायत में जय महाकालेश्वर देवता पंदोई के पावन प्रांगण में दिवाली मेले का आयोजन हर्षोल्लास के साथ किया गया। मेले में क्षेत्र के विभिन्न गांवों से बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। देव संस्कृति और आपसी भाईचारे के संदेश के साथ दिवाली मेला मनाया गया। पारंपरिक रीति-रिवाजों के बीच आयोजित इस मेले में पूरा क्षेत्र उत्सव के रंग में रंग गया। लोगों ने एक-दूसरे को दिवाली की शुभकामनाएं दीं। कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष दीपक राठौर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की, जबकि कांगल पंचायत के पूर्व प्रधान हेमंत वर्मा विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। मेले के आयोजन से जुड़े अध्यक्ष महेश्वर सिंह कंवर, कारदार हरदयाल सिंह राठौर, गुरु विद्यासागर शर्मा और भंडारी खमेश चंद ने कहा कि कोटीघाट का दिवाली मेला क्षेत्र की समृद्ध देव संस्कृति, धार्मिक आस्था और पारंपरिक विरासत का महत्वपूर्ण प्रतीक है। यह मेला वर्षों से स्थानीय लोगों की आस्था का केंद्र बना हुआ है और विभिन्न गांवों के लोगों को एक मंच पर जोड़ने का काम कर रहा है। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की पहचान यहां की समृद्ध देव संस्कृति और पारंपरिक मेलों से है। ऐसे आयोजन ग्रामीण क्षेत्रों में आपसी भाईचारे, प्रेम, सहयोग और सामाजिक एकता को मजबूत करते हैं। आधुनिकता के दौर में अपनी प्राचीन परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत को सहेजकर रखना बेहद जरूरी है। देव मेलों के माध्यम से युवा पीढ़ी को अपने पूर्वजों की मान्यताओं, रीति-रिवाजों और परंपराओं को करीब से जानने का अवसर मिलता है। इस मौके पर पंचायत प्रधान चूड़ा, उपप्रधान देवेंद्र सहित क्षेत्र के कई व्यक्ति उपस्थित रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें