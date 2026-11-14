Rampur Bushahar News: देव संस्कृति और आपसी भाईचारे के संदेश के साथ मनाया दिवाली मेला

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पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ मनाया उत्सव

संवाद न्यूज एजेंसी

कुमारसैन (रामपुर बुशहर)। विकास खंड नारकंडा की कोटीघाट पंचायत में जय महाकालेश्वर देवता पंदोई के पावन प्रांगण में दिवाली मेले का आयोजन हर्षोल्लास के साथ किया गया। मेले में क्षेत्र के विभिन्न गांवों से बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। देव संस्कृति और आपसी भाईचारे के संदेश के साथ दिवाली मेला मनाया गया। पारंपरिक रीति-रिवाजों के बीच आयोजित इस मेले में पूरा क्षेत्र उत्सव के रंग में रंग गया। लोगों ने एक-दूसरे को दिवाली की शुभकामनाएं दीं। कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष दीपक राठौर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की, जबकि कांगल पंचायत के पूर्व प्रधान हेमंत वर्मा विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। मेले के आयोजन से जुड़े अध्यक्ष महेश्वर सिंह कंवर, कारदार हरदयाल सिंह राठौर, गुरु विद्यासागर शर्मा और भंडारी खमेश चंद ने कहा कि कोटीघाट का दिवाली मेला क्षेत्र की समृद्ध देव संस्कृति, धार्मिक आस्था और पारंपरिक विरासत का महत्वपूर्ण प्रतीक है। यह मेला वर्षों से स्थानीय लोगों की आस्था का केंद्र बना हुआ है और विभिन्न गांवों के लोगों को एक मंच पर जोड़ने का काम कर रहा है। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की पहचान यहां की समृद्ध देव संस्कृति और पारंपरिक मेलों से है। ऐसे आयोजन ग्रामीण क्षेत्रों में आपसी भाईचारे, प्रेम, सहयोग और सामाजिक एकता को मजबूत करते हैं। आधुनिकता के दौर में अपनी प्राचीन परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत को सहेजकर रखना बेहद जरूरी है। देव मेलों के माध्यम से युवा पीढ़ी को अपने पूर्वजों की मान्यताओं, रीति-रिवाजों और परंपराओं को करीब से जानने का अवसर मिलता है। इस मौके पर पंचायत प्रधान चूड़ा, उपप्रधान देवेंद्र सहित क्षेत्र के कई व्यक्ति उपस्थित रहे।