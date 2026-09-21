Rampur Bushahar News: पूनम शर्मा बनी जिला कांग्रेस कमेटी की सचिव
शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 21 Sep 2026 11:27 PM IST
Updated Mon, 21 Sep 2026 11:27 PM IST
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नित्थर (कुल्लू)। उपतहसील नित्थर की देहरा पंचायत के धनाह गांव निवासी पूनम शर्मा को जिला कांग्रेस कमेटी कुल्लू की सचिव का पद सौंपा गया। पूनम शर्मा कई सामाजिक संगठनों से जुड़ी हुई है। पूनम ग्रीन सोल फाउंडेशन हिमाचल की अध्यक्ष भी हैं। पूनम इस उपलब्धि से क्षेत्र में खुशी का माहौल है। क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूनम को बधाई दी। साथ ही उम्मीद जताई कि पूनम संगठन की जिम्मेदारी अच्छे से संभालेंगी। सभी पूनम को भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं। पूनम ने प्रदेश कांग्रेस का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने प्रदेश के लोक निर्माण विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह का विशेष रूप से आभार प्रकट किया है। कहा कि इस जिम्मेदारी पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगी। संगठन को और मजबूत करने में कार्य करूंगी।
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