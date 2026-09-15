Rampur Bushahar News: भद्राश के पास पिकअप 150 मीटर नीचे खड्ड में गिरी, एक घायल

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संवाद न्यूज एजेंसी

रामपुर बुशहर।

रामपुर-रोहड़ू मार्ग पर भद्राश के पास मंगलवार सुबह एक पिकअप वाहन के 150 मीटर नीचे मछाडा खड्ड में गिर गया। हादसे में एक व्यक्ति घायल हो गया। वहीं, वाहन चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सूचना मिलने पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की। पुलिस ने प्रारंभिक जांच के दौरान पाया कि पिकअप वाहन नंबर एचपी 06ए-7562 सड़क से फिसल कर करीब 150 मीटर नीचे खड्ड में जा गिरा। हादसे के बाद चालक नेपाल मूल का प्रकाश फरार हो गया है। हादसे में पिकअप में सवार नेपाल मूल का 20 वर्षीय हरीश पुत्र तिलक 20 वर्ष घायल हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस कर्मचारियों ने घायल को खड्ड से बाहर निकाल कर उपचार के लिए खनेरी अस्पताल रामपुर पहुंचाया। पुलिस फरार चालक की तलाश के साथ हादसे के कारणों की जांच कर रही है।

चालक के खिलाफ मामला दर्ज, हादसे के बाद मौके से हुआ फरार