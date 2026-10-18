Rampur Bushahar News: चिड़गांव बाजार में गंदगी से लोग परेशान, नियमित सफाई की मांग
शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 11:02 PM IST
Updated Sun, 18 Oct 2026 11:02 PM IST
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चिड़गांव (रोहड़ू)। चिड़गांव मुख्य बाजार में गंदगी और नालियों की नियमित सफाई न होने के कारण स्थानीय लोग परेशान हैं। लोगों ने सफाई व्यवस्था पर रोष जताते हुए नगर पंचायत से बाजार की गलियों और नालियों की नियमित सफाई सुनिश्चित करने की मांग की है। स्थानीय निवासी राम गुरु, संगटान और दीपक ठाकुर ने आरोप लगाया है कि नगर पंचायत की ओर से चुनाव के दौरान किए गए वादे अभी तक धरातल पर नजर नहीं आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्य बाजार किसी भी क्षेत्र की पहचान होता है, इसलिए यहां स्वच्छता बनाए रखना जरूरी है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से समस्या का जल्द समाधान करने और सफाई व्यवस्था में सुधार लाने की मांग की ताकि स्थानीय लोगों और बाजार में आने वाले लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े।
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