Rampur Bushahar News: बिजली के बिलों का बकाया 28 नवंबर तक जमा करवाएं
शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 25 Nov 2026 11:23 PM IST
Updated Wed, 25 Nov 2026 11:23 PM IST
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रिकांगपिओ (किन्नौर)। विद्युत उपमंडल भावानगर के अधिशासी अभियंता शिशुपाल शर्मा ने उपभोक्ताओं से बिजली बिलों की बकाया राशि 28 नवंबर, 2026 तक जमा करवाने की अपील की है। उन्होंने बताया कि बिजली बिल जमा करवाने की निर्धारित अंतिम तिथि समाप्त हो चुकी है, लेकिन अभी भी उपमंडल के अधिकतर उपभोक्ताओं ने बिलों का भुगतान नहीं किया है। उन्होंने सभी बकायादार उपभोक्ताओं से निर्धारित तिथि तक बिजली बिल जमा करवाने का आग्रह किया ताकि विद्युत विभाग की व्यवस्था सुचारु बनी रहे और आम जनता को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।
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