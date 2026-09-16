Rampur Bushahar News: ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में 30 सितंबर तक लें भाग
शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 16 Sep 2026 11:35 PM IST
Updated Wed, 16 Sep 2026 11:35 PM IST
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रिकांगपिओ (किन्नौर)। युवा मामले एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार की ओर से माय भारत के माध्यम से विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग-2027 के तहत ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता करवाई जा रही है। इस संबंध में प्रेसवार्ता करते हुए उपायुक्त डॉ. अमित कुमार शर्मा ने बताया कि प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता 30 सितंबर तक आयोजित होगी। इसमें 20 प्रश्न होंगे, जिन्हें हल करने के लिए 10 मिनट का समय मिलेगा। उन्होंने जिले के युवाओं से 30 सितंबर से पहले माय भारत पोर्टल पर पंजीकरण कर प्रतियोगिता में भाग लेने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि क्विज के माध्यम से युवाओं को भारत की विकास यात्रा और विकसित भारत की परिकल्पना से जुड़ने का अवसर मिलेगा। चयनित प्रतिभागी राज्य और राष्ट्रीय स्तर की गतिविधियों एवं संवाद में भाग लेकर अपने विचार रखने का अवसर प्राप्त कर सकेंगे। इस दौरान जिला युवा अधिकारी शुभम चंद्रन भी मौजूद रहे।
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