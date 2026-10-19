Rampur Bushahar News: पारस शर्मा ने गणित ओलंपियाड में हासिल किया प्रथम स्थान
शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 11:46 PM IST
Updated Mon, 19 Oct 2026 11:46 PM IST
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रामपुर बुशहर। डीएवी एसजेवीएन पब्लिक स्कूल दत्तनगर के छात्र पारस शर्मा ने जिला स्तरीय चिल्ड्रन्स साइंस कांग्रेस की गणित ओलंपियाड श्रेणी में प्रथम स्थान हासिल किया है। छात्र ने जिला स्तर पर प्रथम स्थान हासिल कर विद्यालय और क्षेत्र का नाम रोशन किया है। प्रतियोगिता का आयोजन 16 अक्तूबर को जीएसएसएस छोटा शिमला में आयोजित की गई। प्रतियोगिता का परिणाम 17 अक्तूबर को घोषित किया गया। प्रतियोगिता में पारस ने उत्कृष्ट प्रदर्शन कर पहला स्थान प्राप्त किया। पारस की इस उपलब्धि से विद्यालय में खुशी का माहौल है। स्कूल के प्रधानाचार्य डॉ. विपिन, उप प्रधानाचार्य डॉ. सुभाष चंद्रा और विद्यालय प्रबंधन ने छात्र को बधाई दी।
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