Rampur Bushahar News: न व्यवस्था न समाधान, बेतरतीब खड़े वाहन, जोखिम में जान

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रामपुर में नहीं व्यवस्थित पार्किंग, बेतरतीब खड़े हो रहे वाहन बने परेशानीरामपुर बुशहर में वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है। वर्तमान में शहर के इंदिरा मार्केट और पदम छात्र स्कूल के पास दो पार्किंग चल रही हैं। इनमें केवल 280 वाहनों को पार्क करने की सुविधा है, जबकि शहर में वाहनों की संख्या तीन हजार से अधिक है। चार जिलों से उपमंडल मुख्यालय रामपुर पहुंचने वाले लोगों को पार्किंग की समस्या से जूझना पड़ता है। शहर के डकोलढ़ से लेकर खनेरी अस्पताल तक ट्रैफिक व्यवस्था बुरी तरह चरमरा गई है। यहां नेशनल हाईवे-पांच पर नियमों को ताक पर रखकर सड़क के दोनों ओर वाहनों को खड़ा किया जा रहा है। हालांकि, उच्च न्यायालय ने शहर में एनएच पर वैली साइड वाहनों को खड़ा न करने का आदेश जारी किया है, लेकिन शहर में बढ़ती वाहनों की संख्या और पार्किंग के अभाव में चालक एनएच के किनारे वाहन खड़ा करने को मजबूर हैं।रामपुर शहर में बाजार, बैंक, सरकारी कार्यालय और बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं, लेकिन वहां पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है। इस कारण उपभोक्ता और लोग दुकानों व बैंकों के सामने वाहन खड़े कर देते हैं। इसके अलावा बाजार में वाहनों का जाना प्रतिबंधित है। इससे उपभोक्ताओं को नेशनल हाईवे पर वाहन खड़े करने पड़ते हैं। इससे लोगों की समस्या और बढ़ जाती है।गौरा चौक में पार्किंग निर्माण संभव नहीं, दो नए स्थान चिह्नितरामपुर नगर परिषद के गौरा चौक में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह ने करीब दो साल पहले बहुमंजिला पार्किंग निर्माण की आधारशिला रखी थी। शिलान्यास के बाद जब भूवैज्ञानिकों ने भूमि का निरीक्षण किया तो पाया कि इस भूमि पर पार्किंग निर्माण संभव नहीं है। ऐसे में अब इस घोषणा के पूरा न होने से भी लोगों की परेशानी बढ़ गई है। उधर, लोगों को राहत पहुंचाने के लिए नगर परिषद ने दो स्थानों पर पार्किंग निर्माण की संभावना तलाशी है। नगर परिषद, राजस्व विभाग और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की संयुक्त टीम ने चुहाबाग और जीरो पॉइंट डकोलढ़ में पार्किंग निर्माण की संभावनाएं तलाशी हैं। नगर परिषद और भूवैज्ञानिक ने दोनों स्थानों का सर्वेक्षण कर लिया है। अब राजस्व विभाग से ततीमा कटने के बाद नगर परिषद संबंधित विभागों से अनापत्ति प्रमाणपत्र हासिल कर अगली प्रक्रिया अमल में लाएगी।क्षेत्र के लोगों का कहनारामपुर शहर के राहुल घाघटा ने कहा कि शहर में रोजाना जाम की समस्या बनी रहती है। शहर में पार्किंग की उचित सुविधा न होने से हजारों लोग और वाहन चालक जूझ रहे हैं। पाटबंगला से बस अड्डा जाने वाली सड़क पर वाहनों की आवाजाही की सही व्यवस्था न होने से यहां रोजाना जाम की समस्या रहती है। प्रशासन को इस ओर ध्यान देते हुए वाहन पार्किंग के स्थान निश्चित करने चाहिए।बाहर बीस क्षेत्र के प्रेम चौहान ने कहा कि रामपुर शहर यातायात सुरक्षा की दृष्टि से काफी संवेदनशील बना हुआ है। वाहन चालकों सहित राहगीरों को रोजाना खतरों के साये में चलना पड़ रहा है। पार्किंग और बेहतर यातायात प्रबंधन के अभाव में शहर में जाम की समस्या विकराल रूप धारण कर रही है। इसके निपटारे के लिए जल्द ठोस प्रबंध किए जाने चाहिए।