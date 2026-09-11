Rampur Bushahar News: नीतीश खन्ना अध्यक्ष और मीनाक्षी बनी उपाध्यक्ष
शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 11 Sep 2026 11:45 PM IST
Updated Fri, 11 Sep 2026 11:45 PM IST
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श्रीखंड महादेव एसोसिएशन 15/20 की नई कार्यकारिणी का किया गठन
संवाद न्यूज एजेंसी
रामपुर बुशहर।
श्रीखंड महादेव एसोसिएशन 15/20 ने रामपुर महाविद्यालय परिसर में विशेष बैठक की। बैठक में श्रीखंड महादेव एसोसिएशन 15/20 की सत्र 2026-27 की नई कार्यकारिणी का सर्वसम्मति से गठन किया गया। बैठक की अध्यक्षता पूर्व अध्यक्ष दिनेश भारता ने की। बैठक में कुल्लू, शिमला, किन्नौर जिले के छात्रों की एकता और संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया। नई कार्यकारिणी में नीतीश खन्ना को अध्यक्ष चुना गया। मीनाक्षी को उपाध्यक्ष, तनुजा ब्राईस को महासचिव और सुजल जंत को कोषाध्यक्ष चुना गया। नवनियुक्त पदाधिकारियों ने संगठन के हित में पूरी निष्ठा के साथ कार्य करने और छात्रों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाने का संकल्प लिया। एसोसिएशन के नव नवनियुक्त अध्यक्ष ने पूर्व अध्यक्ष दिनेश भारता और पुरानी टीम के कार्यकाल की सराहना की। उन्होंने ने उनके योगदान के लिए आभार व्यक्त किया गया। पूर्व अध्यक्ष दिनेश भारता ने नवनियुक्त कार्यकारिणी को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि भौगोलिक और सांस्कृतिक विविधताओं के बावजूद क्षेत्र के छात्रों की एकजुटता संगठन की सबसे बड़ी ताकत है। नई कार्यकारिणी से छात्रों के हित में बेहतर कार्य करने और संगठन को नई दिशा देने की उम्मीद जताई गई।
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रामपुर बुशहर।
श्रीखंड महादेव एसोसिएशन 15/20 ने रामपुर महाविद्यालय परिसर में विशेष बैठक की। बैठक में श्रीखंड महादेव एसोसिएशन 15/20 की सत्र 2026-27 की नई कार्यकारिणी का सर्वसम्मति से गठन किया गया। बैठक की अध्यक्षता पूर्व अध्यक्ष दिनेश भारता ने की। बैठक में कुल्लू, शिमला, किन्नौर जिले के छात्रों की एकता और संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया। नई कार्यकारिणी में नीतीश खन्ना को अध्यक्ष चुना गया। मीनाक्षी को उपाध्यक्ष, तनुजा ब्राईस को महासचिव और सुजल जंत को कोषाध्यक्ष चुना गया। नवनियुक्त पदाधिकारियों ने संगठन के हित में पूरी निष्ठा के साथ कार्य करने और छात्रों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाने का संकल्प लिया। एसोसिएशन के नव नवनियुक्त अध्यक्ष ने पूर्व अध्यक्ष दिनेश भारता और पुरानी टीम के कार्यकाल की सराहना की। उन्होंने ने उनके योगदान के लिए आभार व्यक्त किया गया। पूर्व अध्यक्ष दिनेश भारता ने नवनियुक्त कार्यकारिणी को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि भौगोलिक और सांस्कृतिक विविधताओं के बावजूद क्षेत्र के छात्रों की एकजुटता संगठन की सबसे बड़ी ताकत है। नई कार्यकारिणी से छात्रों के हित में बेहतर कार्य करने और संगठन को नई दिशा देने की उम्मीद जताई गई।