Rampur Bushahar News: पोस्टर मेकिंग में नीलम और भाषण प्रतियोगिता में स्नेहलता रहीं प्रथम

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संवाद न्यूज एजेंसी

ठियोग (रामपुर बुशहर)। राजकीय महाविद्यालय ठियोग के हिंदी विभाग ने हिंदी उत्सव के उपलक्ष्य में हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया। शुक्रवार को समापन पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां पेश कीं। कार्यक्रम में महाविद्यालय प्राचार्य डॉ. भूपिंद्र सिंह बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे। इस दौरान विद्यार्थियों के लिए पोस्टर मेकिंग, सुलेख, निबंध लेखन, भाषण, नारा लेखन, कविता और प्रश्नोत्तरी सहित विभिन्न प्रतियोगिताएं करवाईं गईं। प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को मुख्य अतिथि ने स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया। पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता में नीलम ने प्रथम स्थान और पलक ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। सुलेख प्रतियोगिता में लक्ष्मी प्रथम, शीतल द्वितीय, निबंध लेखन प्रतियोगिता में याशिका शर्मा प्रथम और रिया ने द्वितीय स्थान हासिल किया। भाषण प्रतियोगिता में स्नेहलता प्रथम और अंकिता द्वितीय रहीं। नारा लेखन प्रतियोगिता में प्रकृति शर्मा प्रथम व सुमृती द्वितीय रहीं। कविता प्रतियोगिता में जय कृतिका प्रथम और ईशा द्वितीय, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में जय कृतिका प्रथम और मनीषा ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। मुख्य अतिथि डॉ. भूपिंद्र सिंह ने विद्यार्थियों को हिंदी भाषा के महत्व के बारे में प्रेरित किया। इस मौके पर प्रो. अनीता राठौर, डॉ. प्रदीप ठाकुर, डॉ. अरुण और डॉ. संतोष सहित महाविद्यालय के अन्य प्राध्यापक मौजूद रहे।