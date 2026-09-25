Rampur Bushahar News: कोटखाई में नमामि भारतम कार्यक्रम

विज्ञापन



सरस्वती विद्या मंदिर कोटखाई ने शुक्रवार को अटल परिसर में नमामि भारतम कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान देशभक्ति और राष्ट्रप्रेम की भावना के साथ वंदे मातरम् का सामूहिक गायन किया गया। कार्यक्रम में कोटखाई बाजार के आसपास स्थित विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों और शिक्षकों ने भाग लिया। नगर पंचायत कोटखाई के अध्यक्ष राजेश चौहान और उपाध्यक्ष कल्पना नंदा भी उपस्थित रहे। थरोला पंचायत के प्रधान राजेश पुरटा, प्रताप जस्टा और रोशन जबैइक समेत अन्य लोग भी शामिल हुए। सभी उपस्थित लोगों ने विद्यार्थियों के साथ मिलकर वंदे मातरम् का गायन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सरस्वती विद्या मंदिर कोटखाई के प्रधानाचार्य ने की।