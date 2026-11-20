Rampur Bushahar News: ठारू स्कूल में मेधावी विद्यार्थियों को किया सम्मानित
शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 20 Nov 2026 11:11 PM IST
Updated Fri, 20 Nov 2026 11:11 PM IST
विज्ञापन
ननखड़ी (रामपुर बुशहर)। राजकीय प्राथमिक पाठशाला ठारू में शुक्रवार को वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह धूमधाम से मनाया गया। विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम, भाषण, कविता पाठ और लोकनृत्य प्रस्तुत कर खूब तालियां बटोरीं। विद्यालय की मुख्य अध्यापिका ने सभी के समक्ष सालभर की शैक्षणिक, खेलकूद और अन्य गतिविधियों की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की। समारोह में विभिन्न गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में सैयद अली जावेद जैदी एसएमई अमेजन इंडिया बतौर मुख्यातिथि और खंड शिक्षा अधिकारी ननखड़ी शुर्म लाल मेहता विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि सैयद अली जावेद जैदी ने विद्यार्थियों को मेहनत, अनुशासन और एकाग्रता के साथ लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रेरित किया। इस मौके पर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला चढ़ी डारण के प्रधानाचार्य संजय सांभा, शिक्षक रामेश्वर खाची, महेंद्र ठाकुर, रीता मेहता, मीनाक्षी, श्याम ठाकुर, सेन, ललित मेहता, मोहन खाची, देविंदर मेहता, संजीव मेहता, महिला मंडल की महिलाएं और अन्य लोग उपस्थित रहे।
विज्ञापन