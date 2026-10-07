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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Rampur Bushahar News ›   Meeting on the 14th to review winter preparations and development worksMeeting on the 14th to review winter preparations and development works

Rampur Bushahar News: सर्दियों की तैयारियों और विकास कार्यों की समीक्षा को लेकर बैठक 14 को

Wed, 07 Oct 2026 11:14 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2026 11:14 PM IST
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आनी (कुल्लू)। आनी उपमंडल में सर्दियों के दौरान संभावित परिस्थितियों से निपटने की तैयारियों, अतिक्रमण हटाने और विभागीय भूमि की सुरक्षा सहित विकास कार्यों की समीक्षा के लिए प्रशासन ने बैठक बुलाई है। उपमंडलीय अधिकारी (नागरिक)-सह-अध्यक्ष, उपमंडलीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण आनी ने इस संबंध में सभी संबंधित विभागों को पत्र जारी किया है। यह बैठक 14 अक्तूबर को पूर्वाह्न 11 बजे एसडीएम आनी के कार्यालय कक्ष में होगी। बैठक में शीतकालीन तैयारियों की स्थिति की समीक्षा के साथ अतिक्रमण हटाने, विभागीय भूमि को सुरक्षित रखने तथा उद्घाटन और शिलान्यास के लिए तैयार विकास परियोजनाओं की प्रगति पर चर्चा की जाएगी। बैठक में पुलिस, राजस्व, वन, जल शक्ति, बिजली, लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, पशुपालन, कृषि, उद्यान, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, दूरसंचार, एचआरटीसी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी भाग लेंगे। प्रशासन ने सभी विभागाध्यक्षों और अधिकारियों को बैठक में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। साथ ही संबंधित विभागों से अपनी-अपनी योजनाओं और कार्यों से जुड़ी अद्यतन एवं तथ्यात्मक जानकारी साथ लाने को कहा गया है, ताकि बैठक में सभी विषयों की व्यापक समीक्षा कर आवश्यक आगामी कार्रवाई की जा सके।
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