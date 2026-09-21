Rampur Bushahar News: पब्बर नदी में गिरने से 71 वर्षीय व्यक्ति की मौत

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संवाद न्यूज एजेंसी

चिड़गांव

(रोहड़ू)। रोहड़ू के चिड़गांव में पब्बर नदी में गिरने से 71 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान धमवाड़ी गांव निवासी बालपुर के रूप में हुई है। यह दुखद घटना सोमवार सुबह करीब आठ बजे हुई। सोमवार सुबह करीब आठ बजे चिड़गांव थाना को हादसे की सूचना मिली। इसके बाद चिड़गांव पुलिस की टीम और अग्निशमन सेवा के कर्मचारी बचाव उपकरणों के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने नदी में तलाश और बचाव अभियान शुरू किया। काफी मशक्कत के बाद बचाव दल ने बालपुर के शव को नदी से बाहर निकाला। घटना की जानकारी मिलने पर स्थानीय लोग भी मौके पर जमा हो गए। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। व्यक्ति किन परिस्थितियों में नदी में गिरा, इसका अभी पता नहीं चल पाया है। पुलिस घटना के कारणों की जांच कर रही है। पुलिस के अनुसार, मामले से जुड़ी विस्तृत जानकारी जुटाई जा रही है। जांच पूरी होने के बाद घटना की पूरी रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इस दुखद घटना के बाद धमवाड़ी क्षेत्र में शोक का माहौल है।

घटना सोमवार सुबह करीब आठ बजे हुई, जांच जारी