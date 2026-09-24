कोटखाई में कागजों पर बस रूट, सड़कों पर बसों का अभाव : बरागटा

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संवाद न्यूज एजेंसी

रोहड़ू।

कोटखाई क्षेत्र में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था पर भाजपा नेता चेतन बरागटा ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने दावा किया कि हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) की कई बसें निर्धारित समय पर नहीं चल रही हैं। इससे स्कूली बच्चों और आम जनता को परेशानी हो रही है। बरागटा ने न्यू बस स्टैंड कोटखाई से संचालित विभिन्न रूटों की समयसारिणी सार्वजनिक की। उन्होंने रामनगर पंचायत के दौरे के बाद स्थानीय लोगों की शिकायतों पर यह जानकारी जुटाई। समयसारिणी के अनुसार कोटखाई से बाघी, खनेटी, देवरीघाट और रियोघाटी जैसे कई रूटों पर बसें चलनी चाहिए। हालांकि, कोटखाई से थरोला, शिमला से टिक्कर और कोटखाई से क्यारी रूटों पर भी सेवा अनियमित है। कई बसें समय पर नहीं पहुंचतीं। कुछ जगह पर सेवा कई दिनों तक बाधित रहती है। बस सेवा की अनियमितता से स्कूली और कॉलेज विद्यार्थियों को दिक्कतें आ रही हैं। मरीजों, कर्मचारियों और रोजाना सफर करने वाले लोगों को भी परेशानी होती है। उन्हें निजी वाहनों या अन्य साधनों का सहारा लेना पड़ता है। बरागटा ने हिमाचल पथ परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक से नियमित निगरानी की मांग की है। उन्होंने कहा कि कागजों में दर्ज बस रूट तभी जनता के लिए उपयोगी होंगे, जब बसें वास्तव में सड़कों पर नियमित रूप से चलें।