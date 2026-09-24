Rampur Bushahar News: गार्गी ठाकुर ने चित्रकला में पाया पहला स्थान
शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 24 Sep 2026 11:59 PM IST
Updated Thu, 24 Sep 2026 11:59 PM IST
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आनी (कुल्लू)।
जिला सांस्कृतिक परिषद कुल्लू एवं भाषा एवं संस्कृति विभाग कुल्लू के तत्वावधान में आउटर सिराज क्षेत्र के देवी-देवताओं और देवालयों पर विशेष चित्रकला कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में एसडीए मिशन स्कूल आनी के 40 विद्यार्थियों ने भाग लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता स्कूल की प्रधानाचार्य प्रसन्ना नेरी ने की। चित्रकला प्रतियोगिता में गार्गी ठाकुर प्रथम रहीं। वंशिका वर्मा ने दूसरा, आरती और पूनम शर्मा ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। इनके अलावा सिमरन ठाकुर, मन्नत, मोक्षित, गौरीश, पुनल ठाकुर, अंकिता ठाकुर, सारिका, प्रीयांशी, अनन्य, वैभव, मयंक, सरिता, सानवी ठाकुर, अंजलिना, शान्या, लोरया ठाकुर, खुश्विका, एंजल, अध्य ठाकुर, रिया, चिराग, परुद्ध शर्मा, तन्वी, दिव्यांशी, इशिक आदित्य ने बेहतरीन पेंटिंग बनाई। इस मौके पर किशोर ठाकुर, रिंकू शर्मा, पदम, रीना, ओम प्रकाश, रीना, ममता, रीता, दीवानराजा, छविंदर शर्मा, जोतराम सहित अन्य मौजूद रहे।
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जिला सांस्कृतिक परिषद कुल्लू एवं भाषा एवं संस्कृति विभाग कुल्लू के तत्वावधान में आउटर सिराज क्षेत्र के देवी-देवताओं और देवालयों पर विशेष चित्रकला कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में एसडीए मिशन स्कूल आनी के 40 विद्यार्थियों ने भाग लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता स्कूल की प्रधानाचार्य प्रसन्ना नेरी ने की। चित्रकला प्रतियोगिता में गार्गी ठाकुर प्रथम रहीं। वंशिका वर्मा ने दूसरा, आरती और पूनम शर्मा ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। इनके अलावा सिमरन ठाकुर, मन्नत, मोक्षित, गौरीश, पुनल ठाकुर, अंकिता ठाकुर, सारिका, प्रीयांशी, अनन्य, वैभव, मयंक, सरिता, सानवी ठाकुर, अंजलिना, शान्या, लोरया ठाकुर, खुश्विका, एंजल, अध्य ठाकुर, रिया, चिराग, परुद्ध शर्मा, तन्वी, दिव्यांशी, इशिक आदित्य ने बेहतरीन पेंटिंग बनाई। इस मौके पर किशोर ठाकुर, रिंकू शर्मा, पदम, रीना, ओम प्रकाश, रीना, ममता, रीता, दीवानराजा, छविंदर शर्मा, जोतराम सहित अन्य मौजूद रहे।