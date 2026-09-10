Rampur Bushahar News: मझोली टिप्पर बना ओवर ऑल विजेता, स्कूल पहुंचने पर किया स्वागत
शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 10 Sep 2026 11:05 PM IST
Updated Thu, 10 Sep 2026 11:05 PM IST
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ननखड़ी (रामपुर बुशहर)।
राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मझोली टिप्पर के खिलाड़ियों ने अंडर-14 छात्र और छात्रा वर्ग खेलकूद प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में मझोली टिप्पर स्कूल ओवरऑल विजेता रहा। वीरवार को सभी खिलाड़ियों का स्कूल पहुंचने पर स्वागत किया गया। देलठ स्कूल में आयोजित अंडर-14 छात्र और छात्रा वर्ग खेलकूद प्रतियोगिता का बुधवार को समापन हुआ। प्रतियोगिता में एसजेवीएनएल के महाप्रबंधक धीरज गुप्ता बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे। छात्र वर्ग के वॉलीबाल प्रतियोगिता, छात्र वर्ग की कबड्डी और खो-खो छात्र वर्ग में खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन कर प्रथम स्थान हासिल किया। मझोली टिप्पर स्कूल की प्रधानाचार्य जयंती धीमान ने स्कूल के विद्यार्थियों का स्वागत किया। उन्होंने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दीं। देलठ स्कूल के प्रधानाचार्य प्रवीण कुमार ने खिलाड़ियों को जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं में भी बेहतर प्रदर्शन करने को लेकर प्रेरित किया।
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राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मझोली टिप्पर के खिलाड़ियों ने अंडर-14 छात्र और छात्रा वर्ग खेलकूद प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में मझोली टिप्पर स्कूल ओवरऑल विजेता रहा। वीरवार को सभी खिलाड़ियों का स्कूल पहुंचने पर स्वागत किया गया। देलठ स्कूल में आयोजित अंडर-14 छात्र और छात्रा वर्ग खेलकूद प्रतियोगिता का बुधवार को समापन हुआ। प्रतियोगिता में एसजेवीएनएल के महाप्रबंधक धीरज गुप्ता बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे। छात्र वर्ग के वॉलीबाल प्रतियोगिता, छात्र वर्ग की कबड्डी और खो-खो छात्र वर्ग में खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन कर प्रथम स्थान हासिल किया। मझोली टिप्पर स्कूल की प्रधानाचार्य जयंती धीमान ने स्कूल के विद्यार्थियों का स्वागत किया। उन्होंने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दीं। देलठ स्कूल के प्रधानाचार्य प्रवीण कुमार ने खिलाड़ियों को जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं में भी बेहतर प्रदर्शन करने को लेकर प्रेरित किया।