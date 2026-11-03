फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Rampur Bushahar News ›   made youth aware of voting rights

Rampur Bushahar News: युवाओं को मतदान अधिकारों पर किया जागरूक

Tue, 03 Nov 2026 11:38 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 11:38 PM IST
विज्ञापन
रिकांगपिओ (किन्नौर)। मेरा युवा भारत (एमवाई भारत), जिला किन्नौर ने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) रिकांगपिओ में विकसित भारत युवा संवाद-अपना वोट जानें कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में युवाओं को मतदान अधिकारों पर जागरूक किया। इसके अलावा चुनाव प्रक्रिया, लोकतांत्रिक मूल्यों और राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका के प्रति जागरूक किया गया। साथ ही युवाओं को नशे से दूर रहने और जिम्मेदार नागरिक बनने का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में आईटीआई के प्रधानाचार्य अरविंदर कुमार, एनएसएस नोडल अधिकारी डॉ. यशवंत राणा, थाना प्रभारी प्रवीण कुमार और जिला युवा अधिकारी शुभम चंद्रन विशेष रूप से उपस्थित रहे। वहीं, थाना प्रभारी प्रवीण कुमार ने नशा मुक्त भारत अभियान के तहत युवाओं को नशीले पदार्थों के दुष्प्रभावों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि नशे का असर व्यक्ति के साथ-साथ परिवार और समाज पर भी पड़ता है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें