Rampur Bushahar News: एलआर दत्ता बने कर्मचारी महासंघ के जिला अध्यक्ष

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसीचौपाल (रोहड़ू)। लोक निर्माण विभाग विश्राम गृह नेरवा में हिमाचल प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ एवं राष्ट्रीय राज्य कर्मचारी महासंघ जिला का अधिवेशन आयोजित किया गया। इसमें नई जिला कार्यकारिणी का गठन करते हुए एलआर दत्ता को सर्वसम्मति से जिला अध्यक्ष चुना गया।चुनाव प्रक्रिया जिला प्रभारी गौतम दुल्टा और प्रदेश महामंत्री उमेश कुमार की देखरेख में संपन्न हुई। अशोक शर्मा को कार्यकारी अध्यक्ष, राजेश नेगी को वरिष्ठ उपाध्यक्ष और सौरव सूद को जिला सचिव चुना गया। सीता राम को कोषाध्यक्ष और वीरेंद्र सिंह को सह कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। श्याम लाल शर्मा संगठन मंत्री, जवाहर ठाकुर मुख्य सलाहकार और गोपाल दत्त चौपाल को प्रेस सचिव चुना गया।अधिवेशन में प्रदेश महामंत्री उमेश कुमार ने रूप लाल शर्मा को प्रदेश उपाध्यक्ष मनोनीत करने की घोषणा की। उन्होंने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई देते हुए संगठन को मजबूत करने और अधिक से अधिक कर्मचारियों को महासंघ से जोड़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि कर्मचारी हितों से जुड़े मामलों को प्रभावी ढंग से उठाने के लिए संगठन की सक्रियता जरूरी है।अधिवेशन में जिले के विभिन्न मंडलों से आए कर्मचारी प्रतिनिधियों ने नई कार्यकारिणी का स्वागत किया और उम्मीद जताई कि नई टीम कर्मचारियों की लंबित समस्याओं के समाधान के लिए प्रभावी ढंग से काम करेगी।